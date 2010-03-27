Сделать меню кроссбраузерным.

Необходимо исправить вёрстку меню на сайте http://castex.ru

Надо сделать его кроссбраузерным: IE6+, FF2+, Opera 9+ (что бы во всех браузерах отображалось одинаково)

Желательно использовать только css и js, саму структуру меню менять нельзя.

Бюджет: 300 wmr