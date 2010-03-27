Сделать меню кроссбраузерным.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки115 просмотров

Необходимо исправить вёрстку меню на сайте http://castex.ru

Надо сделать его кроссбраузерным: IE6+, FF2+, Opera 9+ (что бы во всех браузерах отображалось одинаково)

Желательно использовать только css и js, саму структуру меню менять нельзя.

Бюджет: 300 wmr

CSSJavaScript
15 лет назад
juqovskiy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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