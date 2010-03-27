Необходимо сверстать 2 страницы (главную и внутреннюю), используя стандартную тему оформления и наш дизайн (не сложный, делался специально, чтобы было легко натянуть на существующую тему).
Сделать меню кроссбраузерным.
Необходимо исправить вёрстку меню на сайте http://castex.ru
Надо сделать его кроссбраузерным: IE6+, FF2+, Opera 9+ (что бы во всех браузерах отображалось одинаково)
Желательно использовать только css и js, саму структуру меню менять нельзя.
Бюджет: 300 wmr
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