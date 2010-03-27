Верстка макета из PSD

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки169 просмотров

Нужна верстка макета.

Валидная, кроссбраузерная. Блочная (

). Без избыточного кода. С человеческими, читаемыми стилями.

Верстка с расчетом по RUNCMS (натяжка не требуется).

срок исполнения максимум до вечера 30 марта ( понедельник).

Ссылка на картинку и подробности в приват или ICQ 220251

При нормально выполненных условиях развернутый отзыв гарантирую.

15 лет назад
In-TAME
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$35
3 дня

Заявки фрилансеров

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад

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