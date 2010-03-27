Здравствуйте! Необходимо на основе имеющегося дизайна сделать верстку сайта на OsCommerce и обеспечить его работу
Верстка макета из PSD
Нужна верстка макета.
Валидная, кроссбраузерная. Блочная (
). Без избыточного кода. С человеческими, читаемыми стилями.
Верстка с расчетом по RUNCMS (натяжка не требуется).
срок исполнения максимум до вечера 30 марта ( понедельник).
Ссылка на картинку и подробности в приват или ICQ 220251
При нормально выполненных условиях развернутый отзыв гарантирую.
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