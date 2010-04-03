Сверстать макет под WebAsyst

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки130 просмотров

Нужно сверстать макет под WebAsyst из PSD

Макет вышлю кандидатам

Webasyst
15 лет назад
Dmi3yy
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Shulikov-v
Владислав 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-3)
15 лет назад
$75
4 дня
Пока ещё не завершили проект

Заявки фрилансеров

Shulikov-v
Владислав 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-3)
15 лет назад

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