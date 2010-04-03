Нужна верстка макета. Валидная, кроссбраузерная. Блочная ( ). Без избыточного кода. С человеческими, читаемыми стилями. Верстка с расчетом по RUNCMS (натяжка не требуется). срок исполнения максимум до ...
Сверстать макет под WebAsyst
Нужно сверстать макет под WebAsyst из PSD
Макет вышлю кандидатам
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