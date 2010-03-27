Необходимо сверстать 2 страницы (главную и внутреннюю), используя стандартную тему оформления и наш дизайн (не сложный, делался специально, чтобы было легко натянуть на существующую тему).
Правка шаблонов для DLE
Нужен человек, который будет находить в сети аккуратные шаблоны на заданную мной тематику, вносить в них небольшие однотипные правки, очищать от мусора и ненужных блоков, переделывать шапку при необходимости, и передавать их мне. Пример предоставлю.
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