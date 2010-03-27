Правка шаблонов для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок186 просмотров

Нужен человек, который будет находить в сети аккуратные шаблоны на заданную мной тематику, вносить в них небольшие однотипные правки, очищать от мусора и ненужных блоков, переделывать шапку при необходимости, и передавать их мне. Пример предоставлю.

DLE
15 лет назад
astraloginez
Юрий Петров 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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