Необходимо сверстать 2 страницы (главную и внутреннюю), используя стандартную тему оформления и наш дизайн (не сложный, делался специально, чтобы было легко натянуть на существующую тему).
Верстка и настройка joomla
Есть дизайн psd, есть виртуальный сервер с установленной жумлой и привязанным доменом, нужно сверстать дизайн, надеть на жумлу, плюс часть информации перенести со старого сайта.
оплата только по факту в тот же или на следующий день после того как всего готово и начальство посмотрит сайт
пишите цены
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