Верстка и настройка joomla

Есть дизайн psd, есть виртуальный сервер с установленной жумлой и привязанным доменом, нужно сверстать дизайн, надеть на жумлу, плюс часть информации перенести со старого сайта.

оплата только по факту в тот же или на следующий день после того как всего готово и начальство посмотрит сайт

пишите цены