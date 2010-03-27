Сверстать и натянуть на DLE шаблон

Доброго Времени суток.Мне Необходима вёрстка Дизайна. Ниже Фото Дизайна которые необходимо сверстать.Прошу писать Цену и Контакты. После того как мне будет подходить цена я свяжусь с Верстальщиком и мы Обговорим Дело.Возможно необходимо будет ...