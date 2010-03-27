Сверстать и натянуть на DLE шаблон

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка118 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сверстать и натянуть на DLE шаблон. Посмотрите ТЗ если захотите помочь за такую цену буду признателен, если этого мало то нужно будет сделать хотябы верстку.

DLE
15 лет назад
Cent
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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