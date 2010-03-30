Необходимо сверстать одну страницу из psd в html. В div или в таблицах выбирать вам, главные требования:

- резиновый дизайн, т.е. при любом разрешении монитора, дизайн должен быть на всю ширину браузера, никаких пустых полос слева и справа.

- кроссбраузерность, проверять буду на браузерах IE 6.0+, FF 2+, Safari 3.0+, Opera 9.0+, Chrome

- валидность, проверятся будет на w3.org

Макет в jpg смотрите в приложении к заявке, выбранному исполнителю вышлю psd.

Предварительный отбор будет по цене...