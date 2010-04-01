Олег добропорядочный заказчик, приятный в общении, человек, с которым можно и нужно работать. Если будет возможность в будущем, то не откажусь помочь ему ещё много, много раз. Спасибо Вам большое за сотрудничество Олег, было приятно с Вами поработать.