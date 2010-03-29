Сверстать макет для ShopScript, валидно, кроссбраузерно. И поставить на ShopScript последней версии. обязательно указывайте сроки и цену. А также примеры сверстанных вами сайтов. Примерный шаблон во вложении.
Верстка формы обратной связи
Нужно нарезать макет из PSD и сделать верстку формы обратной связи
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