Необходимо сверстать 2 страницы (главную и внутреннюю), используя стандартную тему оформления и наш дизайн (не сложный, делался специально, чтобы было легко натянуть на существующую тему).
Приватно для Паламарчук Александр
Верстка главной и внутренних страниц сайта.
Приватно для Паламарчук Александр
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