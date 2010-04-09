Верстка длинного информационного дизайна

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок232 просмотра

Нужна качественная верстка вот этого: http://www.exilibris.com/_files/tmp/io-01.jpg макета. Детальное ТЗ:

1) Рабочая область растягивается на всю ширину браузера. Рабочую

область нужно обвести какой-нить рамкой и сделать небольшые отступы от

краев.

2) Табличные данные должны иметь предпочитаемую ширину. Если окно

браузера становится уже табличной ширины - таблица начинает сжиматься

и так до тех пор, пока сжиматься будет некуда

3) Разбить все элементы опроса по классам:

pageHeader - заголовок страницы

questionArea - область, где располагается вопрос(включает себя

заголовок и детали)

questionHeader - заголовок вопроса

questionDetail - область, где располагаются табличные данные

tableTitle - заголовок табличных данных, в смысле ....

rowEven - стиль для четной строки в табличной части

rowOdd - стиль для нечетной строки

cellHover - ячейка, над которой располагается курсор

Каждый класс должен быть определен самостоятельно, без применения каскадности (т.е. не нужно писать .pageHeader .questionArea {})

4) Файловая структура: в корневой папке index.html и папка green все остальные папки в папке green (css, images ...)

CSS
15 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

arbuzz
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
В наше время найти толкового специалиста по верстке очень сложно. Поэтому появляется чувство счастья, когда такой человек находится, у него оказываются вменяемые цены и приличный уровень профессионализма. Когда же впоследствии выясняется, что вдобавок к этому мы получили четкое соблюдение сроков, моментальное устранение мелких дефектов, реактивное внесение поправок, инициативность и просто приятное общение - уровень счастья приближается к эйфории. :) Этот человек - один из немногих, работа с которыми действительно приносит удовольствие, поэтому я обращусь к нему еще не раз. И всем советую.
Очень рад, что мне пришлось сотрудничать с этим заказчиком. Человек прекрасно знает, что он хочет получить, четко ставит задачу. Приятно удивило знание многих нюансов самой верстки, что намного упростило мою задачу. И, конечно, своевременная оплата и бонус за быстрое выполнение только улучшают впечатление. Надеюсь, еще не раз поработаем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

arbuzz
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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