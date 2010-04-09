Верстка длинного информационного дизайна

Нужна качественная верстка вот этого: http://www.exilibris.com/_files/tmp/io-01.jpg макета. Детальное ТЗ:

1) Рабочая область растягивается на всю ширину браузера. Рабочую

область нужно обвести какой-нить рамкой и сделать небольшые отступы от

краев.

2) Табличные данные должны иметь предпочитаемую ширину. Если окно

браузера становится уже табличной ширины - таблица начинает сжиматься

и так до тех пор, пока сжиматься будет некуда

3) Разбить все элементы опроса по классам:

pageHeader - заголовок страницы

questionArea - область, где располагается вопрос(включает себя

заголовок и детали)

questionHeader - заголовок вопроса

questionDetail - область, где располагаются табличные данные

tableTitle - заголовок табличных данных, в смысле ....

rowEven - стиль для четной строки в табличной части

rowOdd - стиль для нечетной строки

cellHover - ячейка, над которой располагается курсор

Каждый класс должен быть определен самостоятельно, без применения каскадности (т.е. не нужно писать .pageHeader .questionArea {})

4) Файловая структура: в корневой папке index.html и папка green все остальные папки в папке green (css, images ...)