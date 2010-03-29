Поправить сss

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Закрыт8 заявок248 просмотров

Есть несколько строк html и css, в Мозиле отображается нормально, а IE обрезает правую сторону шапки бокса. Нужно заставить IE отображать как надо. Знающим людям работы на 5 минут...

CSSHTML
15 лет назад
zolters
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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