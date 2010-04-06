Переделать верстку темы Drupal

Максим справился с задачей на 10 баллов. Все сделано в срок и в лучшем виде. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Не рекомендую Максима, чтоб у него осталось время на мои заказы ;) А если серьезно, хороший специалист в темах по Друпалу и верстке. Сам разобрался в сложной теме, постоянно был на связи и было легко найти общий язык, уже работаем над вторым проектом.