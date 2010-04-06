Переделать верстку темы Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки185 просмотров

Сейчас тема сайта фиксированная по ширине, нужно сделать центральную колонку сайта резиновой.

Адрес сайта в приложении.

Дизайн в PSD предоставляется.

Drupal
15 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

-hybrid-
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$50
1 день
Максим справился с задачей на 10 баллов. Все сделано в срок и в лучшем виде. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Не рекомендую Максима, чтоб у него осталось время на мои заказы ;) А если серьезно, хороший специалист в темах по Друпалу и верстке. Сам разобрался в сложной теме, постоянно был на связи и было легко найти общий язык, уже работаем над вторым проектом.
Екатерина очень компетентный заказчик: четко формулирует задачи, помогает на любом этапе работы и конечно своевременно оплачивает труды. От сотрудничества с ней остались только положительные впечатления, надеюсь на дальнейшее продолжение.

Заявки фрилансеров

-hybrid-
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
15 лет назад

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