Нужна верстка страницы – аналога сайта b-r.ru

ТЗ Нужно подправить левое меню. А именно: 1. Каталог должен быть раскрыт. Т.е. Все категории, подкатегории, под-под категории, все должно отображаться на всех страницах. Как сейчас (http://zooshop.golianovo.info/) 2. Первая категория (корень) ...