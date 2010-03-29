Подогнать шаблон DLE до последней версии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок171 просмотр

Нужен специалист с опытом которому можно доверить большой проект поставленный на DLE. Задача: подогнать существующий шаблон до последней версии (8.5).

DLE
15 лет назад
Prykhodko_Ihor
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров