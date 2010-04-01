Создать небольшую формочку регистрации

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок222 просмотра

Нужна html верстка и css для небольшой формы регистрации.

CSSHTML
15 лет назад
maxbsoft
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель, выполнил работу качественно. И скорость впечатлила. Не успел глазом моргнуть как работа была готова, раньше срока. Всем рекомендую. Надеюсь и дальше будем сотрудничать с Александром.
Отличный заказчик! четко поставил тз, что и стало результатом эффективной работы. Рекомендую Максима, как отличного заказчика. От сотрудничества только положительные впечатления

Заявки фрилансеров

Amics
31 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад