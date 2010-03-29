Сейчас тема сайта фиксированная по ширине, нужно сделать центральную колонку сайта резиновой. Адрес сайта в приложении. Дизайн в PSD предоставляется.
Сверстать текстовую страницу
Добрый день!
Есть тестовая страница в формате html но код в ней просто убогий взят из почтового клиента нужно светстать страницу по образцу для отправки через скрипт)
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