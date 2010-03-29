Сверстать текстовую страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок218 просмотров

Добрый день!

Есть тестовая страница в формате html но код в ней просто убогий взят из почтового клиента нужно светстать страницу по образцу для отправки через скрипт)

Предложения в лс

HTML
15 лет назад
Reider
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров