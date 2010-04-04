Есть шаблон ДЛЕ в котором куча ошибок,тоесть он не валидный,тяжелый и содержит много лишнего кода.

Задача:

Оптимизировать и убрать весь лишний код и сделать его валидным и насколько можно легким.Так же пройтись по файлам CSS-убрать в них все лишнее и сделать их максимально легкими.

Сроки и цену пожалуйста указывайте сразу.

Без предоплаты.