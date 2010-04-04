Оптимизировать и убрать весь лишний код

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки228 просмотров

Есть шаблон ДЛЕ в котором куча ошибок,тоесть он не валидный,тяжелый и содержит много лишнего кода.

Задача:

Оптимизировать и убрать весь лишний код и сделать его валидным и насколько можно легким.Так же пройтись по файлам CSS-убрать в них все лишнее и сделать их максимально легкими.

Сроки и цену пожалуйста указывайте сразу.

Без предоплаты.

CSS
15 лет назад
RUSSIA
50 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Сделано все на высоком уровне, верстка шаблона очень понравилась. Рекомендую!
Отличный заказчик, чётко обьяснил задачу, оплатил работу в срок. Рекоммендую доверять.

Заявки фрилансеров

operatino
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад