Сейчас тема сайта фиксированная по ширине, нужно сделать центральную колонку сайта резиновой. Адрес сайта в приложении. Дизайн в PSD предоставляется.
Оптимизировать и убрать весь лишний код
Есть шаблон ДЛЕ в котором куча ошибок,тоесть он не валидный,тяжелый и содержит много лишнего кода.
Задача:
Оптимизировать и убрать весь лишний код и сделать его валидным и насколько можно легким.Так же пройтись по файлам CSS-убрать в них все лишнее и сделать их максимально легкими.
Сроки и цену пожалуйста указывайте сразу.
Без предоплаты.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $25Завершен15 лет назад
Добрый день! Есть тестовая страница в формате html но код в ней просто убогий взят из почтового клиента нужно светстать страницу по образцу для отправки через скрипт) Предложения в лсHTML-верстка11 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо убрать лишнюю флеш-картинку в интернет-магазине, плюс сделать сайт "резиновым".Завершен15 лет назад
- $50
Нужно быстро и качественно сделать верстку, валидность и кросбраузерность обязательные условия. жду ваших icq.HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист с опытом которому можно доверить большой проект поставленный на DLE. Задача: подогнать существующий шаблон до последней версии (8.5).HTML-верстка8 заявокЗакрыт15 лет назад
http://test.gotpowered.com/ вот что есть готовое на данный момент а что надо в приложении.Срок чем меньше тем лучше.Закрыт15 лет назад
Нужна верстка одной страницы – полного аналога сайта b-r.ru какие сроки? сколько стоит?HTML-верстка14 заявокЗакрыт15 лет назад
Страница имеет небольшой косяк в интернет експлорере, его надо устранить, цена договорная. Пишите в приват.Завершен15 лет назад
- $100
Нужна качественная верстка вот этого: http://www.exilibris.com/_files/tmp/io-01.jpg макета. Детальное ТЗ: 1) Рабочая область растягивается на всю ширину браузера. Рабочую область нужно обвести какой-нить рамкой и сделать небольшые отступы от краев. ...Завершен15 лет назад