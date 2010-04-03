Нужна верстка дизайна.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок349 просмотров

Требуется выполнить верстку макета дизайна. Шаблон в приложении.

15 лет назад
Spyashiy
Глеб 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

arbuzz
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Георгий талантливый и исполнительный верстальщик. Работу сделал качественно и быстро, сразу внес все изменения. Фрилансером очень доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо за работу.
Очень доволен сотрудничеством с Глебом. Четко поставленная задача, мгновенная оплата. Все отлично. Надеюсь будем работать и дальше.

Заявки фрилансеров

arbuzz
35 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад