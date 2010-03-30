Сделать CSS меню для сайта с подменю

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок193 просмотра

Имеется работающее выпадающее меню. Для него требуется изменить внешний вид (изменить css/картинки, не меняя html) и добавить javascript эффекты (можно использовать только jQuery плагины).

Подробное ТЗ в личке.

Просьба обращаться ТОЛЬКО тем, кто имел опыт разработки меню на чистом CSS, хорошо разбирается в jQuery и в кросс-браузерной совместимости (особенно нюансы ИЕ6).

CSSHTMLJavaScriptjQuery
15 лет назад
mplus
Плюс 
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17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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