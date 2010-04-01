Верстка из psd главной и внутренней

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок162 просмотра

Добрый день.

Ищется грамотный верстальщик. Нужно сверстать главную и типовую страницу для сайта гостиницы.

На дивах, кроссброузерность, в том числе под ie6.

Короткие сроки приветствуются.

Картинки

http://and.osite.com.ua/sevhotel_main.jpg

http://and.osite.com.ua/sevhotel_all.jpg

Макеты есть в .psd

Бюджет 35 wmz за две страницы.

15 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$25
1 день
Профессиональный верстральщик, выполняющий работу даже раньше срока! Чистый код, краткие внятные комментарии. Хороший выбор на все 100 баллов.
Приятно работать с этим Заказчиком - четкое ТЗ, вежливое общение, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад