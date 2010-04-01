Верстка из PSD под CMS (Joomla, Amiro, и т.п.)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок222 просмотра

Обязательно портфолио, возможность оперативно и качественно выполнять заказ.

Joomla
15 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$70
2 дня
Отлично выполнил проект, за 2 часа. Качество получившегося шаблона на уровне! Всем советую!
Сотрудничество полностью удалось. Заказчик четко ставит задачу, постоянно на связи, оплата моментально после приема. Настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад