В шаблоне Joomla в горизонтальном меню нужно подсветить активные пункты меню : /*----------------------Top Navigation-------------------*/ #navig{width:100%; float:left; background:url(../images/menu_tile1.gif) repeat-x;} #navig li{float:left; background:url(../images/menu_bar.gif) no-repeat right; padding-right:1px;} #navig a{float:left; font:bold 12px tahoma; ...
Верстка из PSD под CMS (Joomla, Amiro, и т.п.)
Обязательно портфолио, возможность оперативно и качественно выполнять заказ.
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