Joomla + меню + css

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Завершен3 заявки191 просмотр

В шаблоне Joomla в горизонтальном меню нужно подсветить активные пункты меню :

/*----------------------Top Navigation-------------------*/

#navig{width:100%; float:left; background:url(../images/menu_tile1.gif) repeat-x;}

#navig li{float:left; background:url(../images/menu_bar.gif) no-repeat right; padding-right:1px;}

#navig a{float:left; font:bold 12px tahoma; padding:7px 15px 19px 15px; text-decoration:none; color:#477593;}

#navig a:hover{background:url(../images/menu_tile2.gif) repeat-x; color:#E17153;}

/*----------------------Top Navigation-------------------*/

Следующие конструкции не работают :

#navig a:active{background:url(../images/menu_tile3.gif) repeat-x; color:#000000;}

#navig li a:active{background:url(../images/menu_tile3.gif) repeat-x; color:#000000;}

CSSJoomla
15 лет назад
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

webeline
Алена 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Денис очень вежливый и внимательный заказчик. Приятно было с ним работать. Так держать)) И надеюсь на дальнейшее сотрудничество ;)

Заявки фрилансеров

webeline
Алена 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
15 лет назад