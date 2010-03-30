Адаптация темы inove для Wordpress к движку phpBB3

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  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок129 просмотров

Требуется адаптировать тему http://wordpress.org/extend/themes/inove к движку phpBB3

т.е. чтобы форум выглядел в тех же тонах.

WordPress
15 лет назад
torrby
Денис 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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