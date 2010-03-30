Нужно сверстать дизайн под Виртуамат 1.1.4 Верстка должна быть резиновая, кроссбраузерная, с чистым кодом Макет вышлю в личку...
Адаптация темы inove для Wordpress к движку phpBB3
Требуется адаптировать тему http://wordpress.org/extend/themes/inove к движку phpBB3
т.е. чтобы форум выглядел в тех же тонах.
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