Нужно сверстать дизайн под Виртуамат

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок182 просмотра

Нужно сверстать дизайн под Виртуамат 1.1.4 Верстка должна быть резиновая, кроссбраузерная, с чистым кодом Макет вышлю в личку...

15 лет назад
Wolodya
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров