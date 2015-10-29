Логотип, фирменный стиль, гайдлайн

Логотипы и ЗнакиЗакрыт9 заявок195 просмотров
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Требуется дизайнер способный на высоком уровне выполнить следующие задачи: 

Разработка логотипа компании; 

Разработка фирменного стиля; 

Разработка зайдлайна; 

ОБЯЗАТЕЛЬНО сразу к заявке прикреплять примеры! 

-БЕЗ предоплаты! Работаем " по белому", заключаем договор, который является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. По этому преимущество будет за гражданами РФ.  

-Оплата производится в рублях РФ   

-Студии и агентства останутся без ответа.

8 лет назад
StudioTMS
Дмитрий 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв