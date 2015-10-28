Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок238 просмотров
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Добрый день.

Нужен логотип для интернет магазина.

В личку пришлю примеры и домен сайта.

8 лет назад
damien77
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад