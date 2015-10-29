Нужно сделать стильный логотип. Что понравилось - логотип на сайте http://nokak2.ru Укажите цену и портфолио, а также время выполнения.
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Нужен стильный логотип для установочного центра.
Установка дополнительного оборудования на авто. VIK AUTO
Стильно. Сдержано. Как для мужчин.
Картинки взяты из интернета для примера.
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