Логотип сайта купонов и промокодов для интернет-магазинов

# 1 — $ 20 # 2 — $ 10

Здравствуйте.

Делаю новый дизайн для сайта - http://new.vkupone.ru/ (старый vkupone.ru).

Нужно сделать логотип.

Логотип нужен простой, но качественный. Нужно что то придумать) Что бы был текст ВКУПОНЕ.РУ и может какой значок купона, скидки, или значок чего то связанного с интернет-магазинами.

Текст будет белый. Картинку можно разноцветной или любым подходящим цветом.

Картинку-значок можно вставить перед текстом, после текста, внедрить в текст или букву текста. что нибудь придумать.

Главное что бы было просто, но стильно! )