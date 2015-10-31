Логотип сайта купонов и промокодов для интернет-магазинов

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок513 просмотров
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#1$20
#2$10

Здравствуйте.

Делаю новый дизайн для сайта - http://new.vkupone.ru/  (старый  vkupone.ru).

Нужно сделать логотип.

Логотип нужен простой, но качественный. Нужно что то придумать) Что бы был текст ВКУПОНЕ.РУ и может какой значок купона, скидки, или значок чего то связанного с интернет-магазинами. 

Текст будет белый. Картинку можно разноцветной или любым подходящим цветом.

Картинку-значок можно вставить перед текстом, после текста, внедрить в текст или букву текста. что нибудь придумать.

Главное что бы было просто, но стильно! )

8 лет назад
klicker
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Победитель конкурса
Mega_Alex
Алекс 
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Сделал хороший логотип. Требования были не высокие, но среди конкурсных работ вариант логотипа от Алекса показался наиболее подходящим. В будущем будем дорабатывать детали.
Отличный заказчик .
Заявки фрилансеров
Mega_Alex
Алекс 
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1