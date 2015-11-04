Логотип для интернет-магазина школьных аксессуаров

# 1 — $ 30

Нужно разработать логотип для интернет-магазина, продающего аксессуары для школьных выпускных вечеров и последних звонков Школа-Гудбай! (знаки препинания не утверждены, можно предложить свои варианты).

Основное направление магазина - печать именных выпускных лент.

В дополнение к лентам продаются колокольчики, значки, магниты и тд.

Логотип будет использован на сайте и на полиграфической продукции.

Зарегистрированы доменные имена:

школа-гудбай.рф

goodbye-school.ru