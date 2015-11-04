Логотип для интернет-магазина школьных аксессуаров

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок502 просмотра
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#1$30

Нужно разработать логотип для интернет-магазина, продающего аксессуары для школьных выпускных вечеров и последних звонков Школа-Гудбай! (знаки препинания не утверждены, можно предложить свои варианты).

Основное направление магазина - печать именных выпускных лент.

В дополнение к лентам продаются колокольчики, значки, магниты и тд.

Логотип будет использован на сайте и на полиграфической продукции.

Зарегистрированы доменные имена:

школа-гудбай.рф

goodbye-school.ru

8 лет назад
toxa2012
Антон 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
#1
Качественная работа. Спасибо!
Надёжный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
#1
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