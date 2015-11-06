Логотип парикмахерской EGO

$55
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок934 просмотра
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#1$55

Нужна разработка логотипа. Будет использоваться на сайте и на вывеске. 

Название для будущей парикмахерской: EGO.

Требования к логотипу:

  • Соответствие тематике: парикмахерская.
  • Без перегруженности по цветам: не нужно использовать много разных цветов.
  • Без перегрузки по мелким элементам (т.к. вывеска скорее всего будет обьемная, и скажем реализовать на ней 3D волосы будет проблематично)
  • Элементы с клипартов буду отсекать сразу (опыт у меня большой). Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.
  • На выходе: исходный формат (AI, CDR, PSD) + шрифт.
По срокам: чем быстрее тем лучше. Максимум через 7-10 дней выберу победителя.

Добавлено 3.11: Не обязательно делать лого из слова EGO, можно значочек какой-то, а рядом название EGO. 

И крайне желательно использовать какой-то атрибут связанный с парикмахерской, чтобы при взгляде на логотип была понятна его принадлежность.

8 лет назад
taliban777
Анатолий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад
#1
Отличнейшая работа. Артем - профессионал своего дела, все разложил по полочкам, проконсультировал и дал советы по реализации логотипа в наружной рекламе.
Анатолий, коммуникабельный и порядочный заказчик. Точно формулирует задачу и своевременно производит оплату. Очень доволен сотрудничеством!
Заявки фрилансеров
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
8 лет назад
#1
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