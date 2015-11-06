Логотип парикмахерской EGO

# 1 — $ 55

Нужна разработка логотипа. Будет использоваться на сайте и на вывеске.

Название для будущей парикмахерской: EGO .

Требования к логотипу:

Соответствие тематике: парикмахерская.

Без перегруженности по цветам: не нужно использовать много разных цветов.

Без перегрузки по мелким элементам (т.к. вывеска скорее всего будет обьемная, и скажем реализовать на ней 3D волосы будет проблематично)

Элементы с клипартов буду отсекать сразу (опыт у меня большой). Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.

На выходе: исходный формат (AI, CDR, PSD) + шрифт.

По срокам: чем быстрее тем лучше. Максимум через 7-10 дней выберу победителя.

Добавлено 3.11: Не обязательно делать лого из слова EGO, можно значочек какой-то, а рядом название EGO.

И крайне желательно использовать какой-то атрибут связанный с парикмахерской, чтобы при взгляде на логотип была понятна его принадлежность.