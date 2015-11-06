Логотип парикмахерской EGO

Необходимо доработать логотип компании - добавить окантовку. Подробности на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка логотипа. Будет использоваться на сайте и на вывеске.
Название для будущей парикмахерской: EGO.
Требования к логотипу:
- Соответствие тематике: парикмахерская.
- Без перегруженности по цветам: не нужно использовать много разных цветов.
- Без перегрузки по мелким элементам (т.к. вывеска скорее всего будет обьемная, и скажем реализовать на ней 3D волосы будет проблематично)
- Элементы с клипартов буду отсекать сразу (опыт у меня большой). Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.
- На выходе: исходный формат (AI, CDR, PSD) + шрифт.
Добавлено 3.11: Не обязательно делать лого из слова EGO, можно значочек какой-то, а рядом название EGO.
И крайне желательно использовать какой-то атрибут связанный с парикмахерской, чтобы при взгляде на логотип была понятна его принадлежность.
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