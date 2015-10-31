Макет визитки и наклейки

Логотип во вложении. Нужна его новая концепция, чтобы он был стильным и современным! Логотип для мебельного магазина и его сайта интернет-магазина. Нужны только профессиональные работы, просьба новичкам не беспокоить. Прием работ на конкурс заканчиваем 3 ноября! в 20:00 по ...