Сделать редизайн существующего логотипа

# 1 — $ 40

Логотип во вложении.

Нужна его новая концепция, чтобы он был стильным и современным!

Логотип для мебельного магазина и его сайта интернет-магазина.

Нужны только профессиональные работы, просьба новичкам не беспокоить.

Прием работ на конкурс заканчиваем 3 ноября! в 20:00 по мск

Объявление победителя переносится на 5 ноября, очень много хороших работ - трудно выбрать! )