Нужно разработать логотип для интернет-магазина, продающего аксессуары для школьных выпускных вечеров и последних звонков [b]Школа-Гудбай! [/b](знаки препинания не утверждены, можно предложить свои варианты). Основное направление магазина - печать именных выпускных лент. В дополнение к лентам продаются ...
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Добрый день Александр! Очень понравились Ваши работы!!! Нужно сделать логотип для сайта который будет заниматься всяческими ретро вещами(торговая площадка retromarket.su) Если Вам удастся этот логотип.то я с удовольствием приглашу сделать дизайн для всего сайта. Вот от руки нарисовал что то,надеюсь у Вас получится веселее))) Спасибо!
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