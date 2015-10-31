Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт1 заявка98 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день Александр! Очень понравились Ваши работы!!! Нужно сделать логотип для сайта который будет заниматься  всяческими ретро вещами(торговая площадка retromarket.su) Если Вам удастся этот логотип.то я с удовольствием приглашу сделать дизайн для всего сайта. Вот от руки нарисовал что то,надеюсь у Вас получится веселее))) Спасибо!

8 лет назад
teodoro
62 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет-магазина школьных аксессуаров

    $30

    Нужно разработать логотип для интернет-магазина, продающего аксессуары для школьных выпускных вечеров и последних звонков [b]Школа-Гудбай! [/b](знаки препинания не утверждены, можно предложить свои варианты). Основное направление магазина - печать именных выпускных лент. В дополнение к лентам продаются ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка логотипа

    Необходима разработка логотипа для компании в сфере молодежного туризма. Ключевые слова: туризм, велотур, байдарка, пеший маршрут, река, лес.  Указывайте сроки и ориентировочную стоимость работы, ссылку на портфолио.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа для сайта.

    $20

    Для сервиса по выполнению различных видов работ по типу [url=https://www.taskrabbit.com/]https://www.taskrabbit.com/[/url] или [url=http://kabanchik.com.ua/]http://kabanchik.com.ua/[/url] нужен логотип.  В файле более детальное объяснение и примеры.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подправить дизайн сайта на Битрикс, чтобы напоминал сайт - прототип.

    Есть допотопный сайт на joomla (spokojnoj тире nochy точка ru). Планируется перенести всё это на 1С-Битрикс + типовой магазин с Маркетплейс (http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/redsign.mshop). Требуется освежить логотип, фон и интегрировать на новый сайт (развернём в ближайшее время), чтобы смотрелось ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип сайта купонов и промокодов для интернет-магазинов

    $30

    Здравствуйте. Делаю новый дизайн для сайта - http://new.vkupone.ru/  (старый  vkupone.ru). Нужно сделать логотип. Логотип нужен простой, но качественный. Нужно что то придумать) Что бы был текст ВКУПОНЕ.РУ и может какой значок купона, скидки, или значок чего ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переделать одно слово в логотипе. Работы на 1 час

    $500

    Задача: заменить одно слово "автокресел" на "колясок" В итоге вместо: "супермаркет детских автокресел торговая сеть" должно получиться: "супермаркет детских колясок торговая сеть". Важно сохранить стиль текста - чтобы слово "колясок" было по стилю и шрифту таким ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Стильный логотип

    Нужен стильный логотип для установочного центра. Установка дополнительного оборудования на авто. VIK AUTO Стильно. Сдержано. Как для мужчин.  Картинки взяты из интернета для примера.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад