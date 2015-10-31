Добрый день Александр! Очень понравились Ваши работы!!! Нужно сделать логотип для сайта который будет заниматься всяческими ретро вещами(торговая площадка retromarket.su) Если Вам удастся этот логотип.то я с удовольствием приглашу сделать дизайн для всего сайта. Вот от руки нарисовал что то,надеюсь у Вас получится веселее))) Спасибо!