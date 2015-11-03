Нужен дизайн простого логотипа, только буквы

Простой логотип, только буквы, может с элемент/ -ом, -ами дизайна. Что-то легкое и несложное с возможностью размещать на белом и черном фоне, а также на полутонах и с хорошей читабельностью в разных размерах.

Логотип такой, чтобы было легко наносить и на фотографии в блоге и печатать в печатной продукции.

Нужен вектор и PSD. Само слово для логотипа "wadim.pro"

Прошу в заявке указывать как сроки, так и бюджет. Благодарю за внимание!