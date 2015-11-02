Создать классный логотип компании AIR

Доброго времени суток! Нам нужен логотип (графический, либо шрифтовой) для вышивки на шапке. Логотип должен содержать следующие надписи: Нерюнгри,либо на английском Neryungri. (дополнительно можно использовать Республика Саха (Якутия), Republic of Sakha Yakutia, 1975 (год основания города), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бриф на создание логотипа: “AIR”
Окончание конкурса 9 ноября 2015года
Сайт: http://www.air.io/
Логотип должен иметь возможность создавать “зонтичные” под- брендны.
Пример: AIR Game; AIR Beauty; AIR Space; AIR child, etc.
Есть ли у вас какой-то конкретный образ для логотипа? Нет
Есть ли у вас цветовые предпочтения? Нет.
Есть ли цвета, которые вы не хотите использовать? Нет.
Какие прилагательные наилучшим образом описывают ваш логотип?
Профессиональный, технологичный, инновационный, креативный, позитивный, доверительный, надежный, уверенный, динамичный
Какое ощущение или сообщение должен передавать логотип тем, кто на него смотрит?
Творчество, причастности к единству, ты часть чего-то важного, доверие, надежность, профессионализм.
Приведите примеры логотипов, которые вам нравятся: Google, ebay, PayPal, P&G
Почему: Современный, динамичный, надежный.
Приведите примеры логотипов (3 шт.), которые вам НЕ нравятся и расскажите, почему:
https://www.google.com.ua/search?q=creators&biw=1745&bih=868&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI9ZeD5fvrxwIViM0UCh04MgoM#tbm=isch&q=multi+channel+network+logo
Должен ли логотип содержать изобразительный элемент? Достаточно стилизированного буквенного написания? И то, и другое?
Может быть и то и другое.
Сообщите, пожалуйста, другую важную информацию, которую, как вы считаете, необходимо учитывать при создании логотипа:
AIR - многоканальная сеть, интернациональная медиа-компания. Мы причастны к созданию "телевидения" будущего, нового способа создания и потребления информации. Сообщество (семья) прогрессивных, интеллектуальных и творческих людей, интересы которых покрывают все сферы жизнедеятельности человека.
Варианты слоганов: (слоганы присутствуют для общего понимания задания)
AIR - life begins with breathing (жизнь начинается с дыхания)AIR - breathe creativity (дышать творчеством).AIR - freedom for creativity (свобода для творчества).AIR - space for imagination (пространство для фантазий).Creativity begins with AIR (творчество начинается с AIR).
Какова ваша целевая аудитория?
Мужчины 80%, женщины 20%
Мужчина молод и горяч, не любит ждать. Часто пишет с ошибками, но к чужим опечаткам и неточностям критичен. Читать дальше заголовка - “нет не слышали!”. Любит картинки, разбирается в мемах, терпим к фамильярности и сам просит обращаться к нему на ТЫ.
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