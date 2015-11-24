Доброго времени суток! Нам нужен логотип (графический, либо шрифтовой) для вышивки на шапке. Логотип должен содержать следующие надписи: Нерюнгри,либо на английском Neryungri. (дополнительно можно использовать Республика Саха (Якутия), Republic of Sakha Yakutia, 1975 (год основания города), ...
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Требуется нарисовать логотип для интернет-магазина автозапчастей YULSUN (в переводе дорога к солнцу).
Доп.инфо: Логотип должен быть квадратным(или с прямыми углами), чтобы его потом могли делать как значок
в приложении для удобства.
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