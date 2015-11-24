Нарисовать логотип

Нужна разработка логотипа. Будет использоваться на сайте и на вывеске. Название для будущей парикмахерской: [u][b]EGO[/b][/u]. [b]Требования к логотипу:[/b] [list=1][*]Соответствие тематике: парикмахерская. [*]Без перегруженности по цветам: не нужно использовать много разных цветов. [*]Без перегрузки по мелким элементам (т.к. вывеска скорее всего будет обьемная, ...