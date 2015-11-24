Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка238 просмотров
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Требуется нарисовать логотип для интернет-магазина автозапчастей YULSUN (в переводе дорога к солнцу).

Доп.инфо: Логотип должен быть квадратным(или с прямыми углами), чтобы его потом могли делать как значок

в приложении для удобства.

8 лет назад
ptaxaufa
Тагир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$50
1 день
Это ИСКУССТВО !Очень доволен работой, т.к. это первый опыт по заказу логотипов. Задача была нелёгкой, но Михаил блестяще с ней справился! Самое главное, что наш логотип "читается", заказывали для интернет-магазина автозапчастей www.yulsun.ru (Yulsun -значение "дорога к солнцу", от башкирского юл-дорога и английского sun - солнце). Всё это теперь понятно на интуитивном уровне по нашему логотипу!
Отличный заказчик. Только положительные моменты в работе с Тагиром. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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