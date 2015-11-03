Перерисовать Логотип в вектор

Лого для магазинов. Только качественный и креативный подход.
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Логотип есть,нужно нарисовать его в векторе,возможно немного поправить шрифт.
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