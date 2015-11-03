Перерисовать Логотип в вектор

Логотипы и ЗнакиЗавершен15 заявок179 просмотров
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Логотип есть,нужно нарисовать его в векторе,возможно немного поправить шрифт.

8 лет назад
kypisait
Татьяна 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Работаем со Станиславом уже не первый раз!Замечательный,адекватный и исполнительный человек!))Сделал Логотип за считанные минуты!во всех форматах которые нужны)Предлагает сразу несколько вариантов!))Очень рекомендую!По таким вопросам несомненно буду обращаться только к нему!)
Благодарю за очередной проект! Сотрудничество на отлично! Рекомендую
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