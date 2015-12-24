Разработка логотипа

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки284 просмотра
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Добрый день!

Необходимо разработать логотип для торговой марки, которая выводится на рынок.

Профиль торговой марки:

Оптовая торговля аграрной продукцией выращенной в Украине, а в частности 

подсолнечное масло .

Бриф и детальная информация в л.с.

*Заказчик только с Украины

**В заявке оставляйте контактные данные (номер телефона, skype)

8 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
a_kryuchkov
Артем 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
14 дней
Процесс работы налажен, вовремя вносились правки, несколько вариантов для выбора. Работа выполнена качественно.
Заказчик предоставил интересный проект с четкими требованиями. Был организован удобный формат взаимодействия и контроля во время работы, которую заказчик оплатил в полном размере и без задержек. Спасибо за сотрудничество.
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