KOCMOHABT_KOKOC

Сергей KOCMOHABT_KOKOC

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется копирайт медицинской тематики

    Требуется копирайтер для написания 10 тематических статей (постов) на тему косметологических процедур. Например: отличие мезотерапии от биоревитализации Темы остальных статей (постов) предоставлю исполнителю

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформить сообщества вконтакте

    Требуется оформить сообщества косметологической клиники вконтакте https://vk.com/leyla_roz_cosmetolog https://vk.com/seminar_leylaroz вики разметка не нужна, только аватар и банер на закрепленный пост. подробное ТЗ исполнителю P.S. наличие портфолио обязательно

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется изготовить логотип косметологической клиники

    требуется изготовить логотип косметологической клиники "Центр профессионального омоложения Лейлы Роз" Техзадание предоставлю исполнителю. Прошу откликнуться только тех, кто имеет опыт по изготовлению логотипов в индустрии красоты

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать интерактивный прототип сайта

    Требуется создать интерактивный прототип сайта по первичному прототипу https://moqups.com/slipin/zCIjMnqx/p:a846b408b со всеми ссылками, переходами, регистрациями. Более подробное ТЗ предоставлю испонителю

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лого, корпоративный стиль и дизайн блога

    требуется изготовить логотип, корпоративный стиль (сертификаты, флаера, визитки) и дизайн блога для косметологической клиники. примерное понимание того что надо имеется (предоставлю исполнителю). косметологическая клиника работает в сфере оказания услуг по омоложению кожи лица и тела. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лендинг пейдж

    ищу исполнителя на изготовление лендинг пейдж по моему ТЗ. требования к исполнителю: - наличие портфолио - положительные отзывы от заказчиков - разумная стоимость работ - приемлемые сроки - программирование в ...

    PHP
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта

    требуется создать сайт-одностраничник под продажу женских украшений. дизайн есть, необходима вёрстка. подробное ТЗ вышлю исполнителю

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интеграция с СРА

    Требуется специалист для выполнения работы по интеграции сайтов нашей компании в сервисы СРА (установка подтверждающих пикселей, организация записей значений GET параметров в cookies пользователя для его последующей идентификации при возврате и корректной работы трекинга, прочее). ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайтов

    Здравствуйте! Нужен специалист по web-программированию. Я предоставляю дизайн и тексты, Ваша задача - сделать сайт по моему шаблону (есть возможность работать с Вашими шаблонами).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта

    надо сделать дизайнерское кп, похожее на это http://lpgenerator.ru/pricing/. моё существующее предложение здесь rusinform2.ru. нужно добавить в него информации и сделать простым, стильным и понятным. если можете этим заняться - прошу откликнуться

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный баннер

    требуется изготовить два рекламных банера 1. ширина 960 пикселей, минимум по 10 пикселей по краям фон должен быть однотонными. Высота от 17 до 25 пикселей. При наведении увеличение высоты до 120 пикселей 2. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Anpilogova
Людмила 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Требуется копирайт медицинской тематики
Написание статей
Отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата! Буду рада и дальше писать для вас тексты! :)
Ingwer
Инна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
2 балла
9 лет назад
Требуется изготовить логотип косметологической клиники
На связь не выходит, денег не заплатил, все варианты, а их было более чем 10, не подошли. Заказчик не принимает никакого креатива, пишет отзыв безграмотно. Нарисовал какое-то убожество в Word и не принимает никаких вариантов кроме него. Всю информацию приходилось вынимать "клещами". Это при том, что ни один заказчик о моих работах плохо не отозвался. Позор! Таких "горе-заказчиков" на этом сервисе быть не должно. Любой труд должен быть оплачен, если что-то не устраивает - надо объяснять конкретно что, а не "давайте вот этот вариант еще покрутим" (и показывать то самое убожество) и пропадаем на неделю, а через месяц пишем отрицательный отзыв. Видите ли у него специалист по фэн-шую так рекомендовал! Удачи вам с вашим фэн-шуем!
emprio
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$590
10 баллов
9 лет назад
Требуется сделать верстку новостного портала
Отлично поработали, будем сотрудничать дальше!
Очень рекомендую Николая как специалиста. Все в срок, со знанием дела, учитывает все детали. Спасибо!
Ответный отзыв
emprio
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать интерактивный прототип сайта
Все отлично! Спасибо!
Николай - профи своего дела! Все четко и по существу. От себя предлагает наилучшие решения по функционалу и бюджету. Планирую и дальше пользоваться услугами Николая!
Ответный отзыв
PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
$105
10 баллов
10 лет назад
Лого, корпоративный стиль и дизайн блога
Отличный заказчик, задания были поставлены чётко, оплата своевременная. Спасибо за сотрудничество, Обращайтесь еще, всегда рады.
очень доволен сотрудничеством! результат работы очень меня порадовал! внимательны к деталям, с четким соблюдением сроков. сразу видно - профи! Спасибо!
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