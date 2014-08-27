KOCMOHABT_KOKOC

Требуется копирайтер для написания 10 тематических статей (постов) на тему косметологических процедур. Например: отличие мезотерапии от биоревитализации Темы остальных статей (постов) предоставлю исполнителю
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется оформить сообщества косметологической клиники вконтакте https://vk.com/leyla_roz_cosmetolog https://vk.com/seminar_leylaroz вики разметка не нужна, только аватар и банер на закрепленный пост. подробное ТЗ исполнителю P.S. наличие портфолио обязательноДизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется изготовить банер конкурса репостов косметологической клиники https://vk.com/leyla_roz_cosmetolog подробное ТЗ исполнителю P.S. обязательно наличие портфолиоБаннеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
требуется изготовить логотип косметологической клиники "Центр профессионального омоложения Лейлы Роз" Техзадание предоставлю исполнителю. Прошу откликнуться только тех, кто имеет опыт по изготовлению логотипов в индустрии красотыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $590
Требуется сделать верстку новостного портала по косметологии. Сделать нужный функционал с админ-панелью. Дизайн и ТЗ по функционалу портала предоставлю исполнителюHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
требуется копирайтер для оформления текстов портала о косметологии (заголовки, тексты) подробное ТЗ предоставлю исполнителюКопирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать интерактивный прототип сайта по первичному прототипу https://moqups.com/slipin/zCIjMnqx/p:a846b408b со всеми ссылками, переходами, регистрациями. Более подробное ТЗ предоставлю испонителюСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
требуется изготовить логотип, корпоративный стиль (сертификаты, флаера, визитки) и дизайн блога для косметологической клиники. примерное понимание того что надо имеется (предоставлю исполнителю). косметологическая клиника работает в сфере оказания услуг по омоложению кожи лица и тела. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Требуется изготовить посадочную страницу для СРА-сети прототип предоставлю исполнителюДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
ищу исполнителя на изготовление лендинг пейдж по моему ТЗ. требования к исполнителю: - наличие портфолио - положительные отзывы от заказчиков - разумная стоимость работ - приемлемые сроки - программирование в ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад
требуется настроить яндекс директ на лендинг pozitiv.bz/thetahealing ключевые запросы предоставлю исполнителюКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется создать сайт-одностраничник под продажу женских украшений. дизайн есть, необходима вёрстка. подробное ТЗ вышлю исполнителюВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
работа на постоянной основе (первичная настройка и сопровождение) пример одной из возможных задач во ввложенииИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для выполнения работы по интеграции сайтов нашей компании в сервисы СРА (установка подтверждающих пикселей, организация записей значений GET параметров в cookies пользователя для его последующей идентификации при возврате и корректной работы трекинга, прочее). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется выполнить подключение к CPA системы AdPro (с ручной проверкой статусов действий). Техзадание вышлю исполнителю.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист по web-программированию. Я предоставляю дизайн и тексты, Ваша задача - сделать сайт по моему шаблону (есть возможность работать с Вашими шаблонами).HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
надо сделать дизайнерское кп, похожее на это http://lpgenerator.ru/pricing/. моё существующее предложение здесь rusinform2.ru. нужно добавить в него информации и сделать простым, стильным и понятным. если можете этим заняться - прошу откликнутьсяДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
требуется создать прайс-лист на листе формата А4 с указанием услуг компании и скидок за объём. техзадание дам исполнителюКопирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать дизайн-проект детской комнаты. Фото комнаты вышлю исполнителю.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
требуется изготовить два рекламных банера 1. ширина 960 пикселей, минимум по 10 пикселей по краям фон должен быть однотонными. Высота от 17 до 25 пикселей. При наведении увеличение высоты до 120 пикселей 2. ...Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад