Логотип для компании

Требуется создать логотип и фирменный стиль новой компании по производству строительного материала "арболит". Подробное описание постарался изложить в прикрепленном брифе! Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить. Конкурс продлится 10 дней. С победителем конкурса возможно дальнейшее взаимодействие по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы (интернет реклама).
Название — a c t w e b m e d i a (без пробелов).
Также в логотипе могут присутствовать слова — Marketing Agency.
Предпочтений по цвету нет.
Логотип должен быть простым.
Получение предложений до 08.11 20:00 по Киеву.
Жду ваши варианты.
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