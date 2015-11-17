Логотип для компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки1310 просмотров
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#1$50

Здравствуйте,

Нужно нарисовать логотип для рекламной фирмы (интернет реклама).

Название — a c t w e b m e d i a (без пробелов).

Также в логотипе могут присутствовать слова — Marketing Agency.

Предпочтений по цвету нет.

Логотип должен быть простым.

Получение предложений до 08.11 20:00 по Киеву.

Жду ваши варианты.

8 лет назад
primary1
Андрей 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
Kindwolf
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
Отличный исполнитель, все чётко и в срок!
Работать с Андреем понравилось! Комуникабельный, быстро принимает решения, четкая постановка задачи, конструктивный диалог! Оплата прошла моментально!Коллеги, рекомендую как порядочного заказчика!
Заявки фрилансеров
Kindwolf
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
8 лет назад
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