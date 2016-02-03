Разработка логотипа и фирменного стиля

Для общественной организации социальной направленности необходимо разработать логотип + дизайн фирменного стиля:

Конверт

Фирменный бланк

Визитка

Папка

Все это хотелось бы получить в виде брендбука с указанием цветов, шрифтов и т.д.

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