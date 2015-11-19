Эскиз осы для логотипа

# 1 — $ 20

Для сайта и логотипа нужен эскиз осы.

Область действия компании - мебель, аксессуары, предметы дизайна.

Раскраска осы - более менее традиционная. Крылья "в полете", т.е. расправлены. В целом образ должен быть скорее доброжелательным. Крылья не должны теряться на светлом фоне. Изображение должно универсально подходить и для бумажного варианта.

Поскольку речь о мебели, оса вполне может быть снабжена каким-то предметом, аксессуаром, делающим ее домовитой или более "доброй", забавной, милой.

Внимание! Изображение не должно содержать слишком мелких деталей, которые будут нечитаемы на экранах мобильных устройств и будут портить все изображение в целом.

Пример вполне дружелюбной осы, только глаза слишком велики, несколько искажают восприятие. Однозначный плюс - нет мелких деталей, изображение хорошо смотрится и в мелком, и в крупном масштабе.

http://clip2net.com/s/3pRWJxh

Примеч.: эскиз - это не значит найти в интернете чей-то рисунок и здесь его выложить.