Эскиз осы для логотипа

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок952 просмотра
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#1$20

Для сайта и логотипа нужен эскиз осы.

Область действия компании - мебель, аксессуары, предметы дизайна.

Раскраска осы - более менее традиционная. Крылья "в полете", т.е. расправлены. В целом образ должен быть скорее доброжелательным. Крылья не должны теряться на светлом фоне. Изображение должно универсально подходить и для бумажного варианта.

Поскольку речь о мебели, оса вполне может быть снабжена каким-то предметом, аксессуаром, делающим ее домовитой или более "доброй", забавной, милой. 

Внимание! Изображение не должно содержать слишком мелких деталей, которые будут нечитаемы на экранах мобильных устройств и будут портить все изображение в целом.

Пример вполне дружелюбной осы,  только глаза слишком велики, несколько искажают восприятие. Однозначный плюс - нет мелких деталей, изображение хорошо смотрится и в мелком, и в крупном масштабе.

http://clip2net.com/s/3pRWJxh

Примеч.: эскиз - это не значит найти в интернете чей-то рисунок и здесь его выложить. 

8 лет назад
ZVV
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
Тарас работает очень быстро и, что важно, полностью учитывает обратную связь от заказчика. Отмечу отличное владение "пером" - т.е. художественные способности Тараса. А еще он легок в общении! Рекомендую всем, кому нужны яркие, нестандартные эскизы и логотипы!
Влад очень корректный и четкий заказчик. Всегда на связи, всегда пунктуальный и вежливый. Оплата мгновенная. Рекомендую всем.
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tasb
48 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
#1
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