На 50 чертежах вставить логотип

Требуется нарисовать красивый теннисный мяч(рукописный) и сделать в нем надпись (рукописными буквами). Так же сделать второй вариант для готового нарисованного логотипа. Сроки оперативные, желательно сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на 50 чертежах(листах)нужно вставить лого,на всю страницу и прозрачную,пронумеровать и сохранить в подписанных папках.
3р 1 лист
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