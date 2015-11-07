Выполнить две задачи по готовым логотипам

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок176 просмотров
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Требуется две простых доработки по готовым логотипам. Детали - ЛС

8 лет назад
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$7
1 день
Юрий оперативно справился с задачей и выполнил её максимально качественно. Спасибо, буду обращаться снова!
Обращайтесь. Четкая постановка задачи, адекватная и своевременная оплата — гарантированы. PS И Вы, Алексей, обращайтесь, если вдруг что...)
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