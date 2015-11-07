Выполнить две задачи по готовым логотипам

Для общественной организации социальной направленности необходимо разработать логотип + дизайн фирменного стиля: [list=1][*]Конверт[*]Фирменный бланк[*]Визитка[*]Папка[/list] Все это хотелось бы получить в виде брендбука с указанием цветов, шрифтов и т.д. Уважаемые господа! Указывайте пожалуйста стоимость за весь комплект под ключ ...