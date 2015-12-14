Крутящийся 3D логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок149 просмотров
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Необходимо сделать крутящийся 3D логотип, формат gif для прикрепления  к подписи письма.

Размер 43х43 pix

Оборот 3 секунды пауза, оборот.

8 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$10
1 день
Логотип сделан в срок и качественно.
Проект завершен успешно. Оплата получена. Сотрудничеством довольны.