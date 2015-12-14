Ищу кто мог сделать лого фирмы. Просьба писать предложение сразу с ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать крутящийся 3D логотип, формат gif для прикрепления к подписи письма.
Размер 43х43 pix
Оборот 3 секунды пауза, оборот.
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