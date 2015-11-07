Доработка логотипа компании

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки109 просмотров
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Требуется доработать логотип компании. Довести до совершенства и качества.

8 лет назад
ngn-telecom
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$15
1 день
Хороший исполнитель, делает качественно, быстро и главное в срок. Не нужно объяснять по 150раз, понимает с полуслова, что очень важно. Рекомендую.
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, всегда на связи, быстрая оплата. Однозначно рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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