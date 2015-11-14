Логотип для блога про интернет вещей - iUmno \\ айУмно

$45
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок855 просмотров
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#1$45

Требуется логотип для блога про технологии Интернета вещей iUmno (айУмно) - iumno.ru

Аудитория блога: инженеры, программисты, любители DIY, аналитики

Хотелось бы обыграть логотипом технологии, сети, будущее - умный мир вокруг 

Пожелания:

  • Не более 2х (max 3x) цветов в самом лого
  • Лого может быть абстрактным или схематичным
  • .Стиль не очень деловой, простой, современный.
  • Логотип будет располагаться на сайте, баннерах (желательно, чтобы не был привязан к фону)
Прикреплены логотипы, которые нравятся.

Тех. требования к лого:

  • Совместимость - Illustrator
  • Цветовая модель - CMYK
  • Все шрифты должны быть переведены в кривые
  • Файлы не должны содержать растровых изображений.
PS: возможное направление  - пиксельная тематика, пикселизация
8 лет назад
slyweok
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1
Получился отличный логотип, будто из моей головы вынуто и отрисовано. Рекомендую!
Достойный доверия заказчик. Приятно иметь дело! Четкое ТЗ и моментальная оплата. Всем рекомендую!
Заявки фрилансеров
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
#1
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