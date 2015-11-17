# 1 — $ 45

Добрый день!

Требуется разработать качественный, стильный логотип для интернет магазина сантехники (водоснабжение,отопление, канализация).

Название компании в текстовом файле.

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка,

полиграфия, наружка.

Цветовая гамма не имеет принципиального значения, но цвета НЕ должны быть яркими,

вызывающими.

Не применять рукописных шрифтов.

У логотипа не должно быть фона.

Качество изображения должно позволять как увеличивать логотип до размера А4, так и

уменьшать его до 5 кв.см. без потери узнаваемости.