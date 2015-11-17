Логотип для интернет магазина

$45
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок774 просмотра
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#1$45

Добрый день!

Требуется разработать качественный, стильный логотип для интернет магазина сантехники (водоснабжение,отопление, канализация). 

Название компании в текстовом файле.

Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка,

полиграфия, наружка.

Цветовая гамма не имеет принципиального значения, но цвета НЕ должны быть яркими,

вызывающими. 

Не применять рукописных шрифтов.

У логотипа не должно быть фона.

Качество изображения должно позволять как увеличивать логотип до размера А4, так и

уменьшать его до 5 кв.см.  без потери узнаваемости.

8 лет назад
x-aura
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
#1
Надежный исполнитель. Были учтены все мои пожелания, спасибо!
Надёжный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
MyXaLLIkO
Антон 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
#1
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