Создание сайта, логотипа, торгового знака.

Требуется логотип для блога про технологии Интернета вещей iUmno (айУмно) -[url=http://iumno.ru/] iumno.ru[/url] Аудитория блога: инженеры, программисты, любители DIY, аналитики Хотелось бы обыграть логотипом технологии, сети, будущее - [b]умный мир вокруг[/b] Пожелания: [list][*]Не более 2х (max 3x) цветов в самом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Интересуют цены и сроки!
Нужно разработать логотип, торговый знак, сайт для компании.
1. Графический знак
цвета: зелёный, жёлтый
ассоциируется: аммиак,удобрения, подкормка растений, азот, кукуруза, подсолнечник, свекла, соя, село,сельское хозяйство, современные технологии, компьютеризированное управление тракторами с GPS сигналом и автопилотом.
2. Логотип для нанесения на технику - цистерны, вагоны,легковой автотранспорт, тракторы (вся техника белого или светлых цветов!)
3. Сайт: существующий http://setagro.com.ua/
Планируется выход на рынок Европы (eu), нужны страницы на разных языках. Перечень стран предоставим позже.
- Похожие заказы
- $45Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуются логотип и водяной знак для проекта игры Minecraft. Название проекта RussianMineCraft. Логотип и водяной знак должны пересекаться с цветом флага РФ. Формат работ - .png . Примеры работ нижеЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Привет Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 50$ и 20$ соответственно! Для участия вам необходимо разработать логотип для компании под названием IQtravelS. Под этим ...Завершен8 лет назад
- $45
Добрый день! Требуется разработать качественный, стильный логотип для интернет магазина сантехники (водоснабжение,отопление, канализация). Название компании в текстовом файле. Носители, на которых будет использоваться будущий логотип: сайт, сувенирка, полиграфия, наружка. Цветовая гамма не имеет принципиального значения, но цвета НЕ должны быть яркими, вызывающими. Не ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Требуется сделать логотип. Бюджет не большой от вас цена и срок.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать крутящийся 3D логотип, формат gif для прикрепления к подписи письма. Размер 43х43 pix Оборот 3 секунды пауза, оборот.Завершен8 лет назад
Ищу кто мог сделать лого фирмы. Просьба писать предложение сразу с ценой.Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня! У нас есть логотип в векторе. его нужно сделать в 3D объемным. Просто немного "вытянуть"по оси Y, подобрать материалы (2 шт), освещение. Нужно будет пара тройка ракурсов. Без фона. и пока без анимации. Ждем предложений. логотип и подробности ...Завершен8 лет назад
Требуется две простых доработки по готовым логотипам. Детали - ЛСЗавершен8 лет назад
- $20
Для сайта и логотипа нужен эскиз осы. Область действия компании - мебель, аксессуары, предметы дизайна. Раскраска осы - более менее традиционная. Крылья "в полете", т.е. расправлены. В целом образ должен быть скорее доброжелательным. Крылья не должны теряться ...Завершен8 лет назад